Alejandro Camano, agente Gila: "Sarri è il tecnico perfetto. Venire alla Lazio..."

Mario Gila, tramite il suo agente, ha professato la propria serenità in casa Lazio. Il difensore spagnolo classe 2000 ha aumentato la qualità nelle proprie prestazioni, tanto da compiere il passaggio da alternativa a titolare fisso; per lui parlano i minuti giocati: ben 1473!

Arrivato dalla cantera del Real Madrid per 6 milioni di euro, Gila ha avuto un inizio non ottimale con i colori biancocelesti trovando poco spazio. Nella scorsa stagione, per il difensore, poche presenze, la maggior parte di queste, 8 su 12, nelle competizioni europee. In quest'annata, invece, lo spagnolo sembra rinato, diventando addirittura un elemento imprescindibile per la difesa del tecnico toscano Maurizio Sarri. Giunti a febbraio, Gila è sceso in campo già più volte rispetto alla scorsa stagione, trovando continuità in ogni competizione, sia tra i territori nazionali sia tra quelli internazionali: va dato, dunque, il giusto merito al giocatore di essersi fatto trovare pronto al momento giusto. Con un Casale nettamente meno lucido e attento rispetto alla scorsa stagione, Gila ha saputo prendere il posto al compagno di squadra e ora, dopo la fatica impiegata per raggiungere tale posizione, non ha la minima intenzione di lasciarlo.

Arrivano, quindi, puntuali le affermazioni di Alejandro Camano, agente di Mario Gila, che confermano lo stato strettamente positivo del proprio assistito, che si professa entusiasta per la stagione che sta vivendo nella Capitale.

Di seguito le dichiarazioni dell'agente sportivo Alejandro Camano rilasciate al quotidiano spagnolo AS: