MOVIOLA UDINESE-LAZIO | L'errore del guardalinee condiziona la partita, Doveri da 6

Ordinaria amministrazione alla prima del romano Doveri contro la Lazio.

Primo tempo Udinese-Lazio

Primo tempo in cui dominano corsa e grinta, soprattutto negli 11 friulani che impostano la gara su aggressività e fisicità.

Al 6' protagonista subito il Var. Dopo un'attenta revisione convalidato da Doveri l'incornata di Lucca. Lazio ingenua nell'episodio del gol, il guardalinee alza la bandierina prima che, addirittura, la palla entrasse in area sul cross di Thauvin, centrali di difesa imbambolati e l'udinese ne approfitta.

Prosegue un gioco maschio tra le due squadre con Doveri che lascia giocare con una direzione all'inglese.

Impossibile farlo però al 32' quando Giannetti entra fin troppo duramente su Lazzari, netto il giallo.

Secondo tempo

Al 49' Kamara commette una entrata a gamba alta su Lazzari, il direttore di gara non può fare altro che estrarre il cartellino giallo. Qualche istante a terra per il terzino laziale, si rialza dolorante ma in grado di poter riprendere il gioco.

Al 62' classico intervento da dietro, giallo per Payero, vittima Zaccagni che provava sulla trequarti ad andare via in velocità.

Al 68' arriva il secondo giallo per Kamara, intervento estremamente duro su Isaksen. Timide proteste di circostanza dei friulani, ammonizione però sacrosanta che porta inevitabilmente al rosso per il calciatore friulano.

80' ammonizione forse un po' troppo severa per Romagnoli, contatto sicuramente rude su una palla difesa dalla punta bianconera Lucca. Restano dei dubbi sulla decisione arbitrale.

85' animi caldi. Gioco fermo, Davis rifila un pestone, indubbiamente volontario, a Patric che finisce a terra. Qualche istante di attesa, forse un consulto al var ma tutto riprende normalmente.

89' qualche scintilla tra Castellanos e i difensori dell'Udinese. Il tutto nato dopo un contrasto in cui l'argentino commette fallo. Doveri riporta l'ordine e il gioco prosegue con punizione a favore dei friulani.

Nel complesso Doveri dirige una partita sufficiente. A parte l'episodio del gol al 6' minuto non ci sono stati episodi particolarmente difficili da gestire.