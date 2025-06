Marco Baroni rimane in Serie A: ecco di chi sarà l'allenatore

E' da poco arrivata la notizia che fa riferimento al futuro dell'ex allenatore della Lazio, Marco Baroni, il quale rimarrà in Serie A allenando il Torino.

Come riportato da TMW, infatti, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha preso la decisione di separarsi dall'attuale allenatore della squadra, Paolo Vanoli: entro le prossime 48 ore, inoltre, arriverà l'ufficialità.

Baroni al Torino

Come riporta Matteo Moretto sul suo profilo X, infatti, Marco Baroni è pronto per una nuova avventura in Serie A: il tecnico ha accettato la proposta di un contratto biennale - fino al 2027 - con il Torino, dopo aver terminato la sua carriera con la Lazio… lasciandosi alle spalle una stagione ricca di alti e bassi, passando dal ricevere il premio come migliore allenatore di ottobre, a non essere riuscito ad agguantare nessun posto valido per le coppe europee.

