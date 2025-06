Ultim'ora Milan: Modric è sempre più vicino a Milano

La società rossonera sono giorni che monitora l'ormai ex Real Madrid, tentando di portarlo a Milano. Il tutto, come riporta TMW, sembrerebbe piaciuto a il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il quale spera che questo affare possa andare in porto.

Photo by Denis Doyle/Getty Images via Onefootball

L'accelerata su Modric

Come riporta TMW, l'affare Modric-Milan sembrerebbe ormai agli sgoccioli dopo un'improvvisa accelerata. Entro domani, infatti, il centrocampista croato potrebbe finalmente firmare il contratto annuale e accettare definitivamente di essere un nuovo giocatore del Milan.

Modric potrebbe essere abbastanza importante per la squadra rossonera. Nonostante sia vicino ai 40 anni, infatti, continua ad avere visione di gioco, ottima capacità di dribbling.

Il post X di Gianluca Di Marzio

A confermare il tutto, però, vi è anche Gianluca Di Marzio tramite un post sul proprio profilo social X.