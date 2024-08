Udinese-Lazio, i convocati di Marco Baroni

La seconda giornata di Serie A avrà inizio questo pomeriggio alle ore 18:30 con in programma ben due partite: Parma-Milan e Udinese-Lazio. I biancocelesti vorranno dare seguito alla vittoria con il Venezia all’esordio, in questi minuti la società ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte di Baroni in vista dell’Udinese

I convocati della Lazio per la gara di Udine

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto.

Difensori: Marusic, Lazzari, Tavares, Hysaj, Patric, Romagnoli, Casale.

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Castrovilli, Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna.

Gli indisponibili

La Lazio dovrà fare a meno dell’infortunato Gila e di Pellegrini, coinvolto nella mattinata di ieri in un incidente stradale.