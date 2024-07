Lazio, senti il padre di Immobile: "Evidentemente il Besiktas lo ha fatto sentire importante. Non sono sorpreso..."

Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità della Lazio per quanto riguarda la partenza di Immobile al Besiktas; insieme a quella di Luis Alberto, Felipe Anderson e l'addio di Milinkovic avvenuto un anno fa si conclude un'era condita da tre trofei. Ai microfoni di ilgiornaledellosport.net, il padre di Immobile ha spiegato i motivi della partenza di suo figlio, queste le sue parole.

Evidentemente il Besiktas lo ha fatto sentire importante, lì lo hanno cercato, lo hanno voluto. Quindi non sono affatto sorpreso della sua decisione di trasferirsi a Istanbul. Non sono preoccupato dalla distanza fra me e i miei nipotini perché comunque per ora Ciro sta a Istanbul, ma i bambini per ora sono a Roma e me li sto godendo e spupazzando. Avremo modo di vederci spesso