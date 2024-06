Il Messaggero | LAZIO–SAMARDZIC, l’Udinese non accetta contropartite: ballano cinque milioni

Certi amori non finiscono, ma si pagano a caro prezzo. Figuriamoci quando si è in ristrettezze economiche, con i “miseri” 20 milioni entrati dall’Europa League col settimo posto, quanto possa diventare difficile organizzare un matrimonio di lusso.

Lotito si è invaghito un anno fa di Samardzic e di Greenwood

Lotito si è invaghito un anno fa di Samardzic e di Greenwood, ma non se ne fece nulla, e c’erano gli incassi della Champions. Il primo era stato accantonato dopo la permanenza di Luis Alberto, il secondo l'ultimo giorno del mercato estivo. Un rimorso enorme, l'esterno inglese, allora regalato in prestito. Dopo la rinascita al Getafe di Mason, ora lo United non lo cede sotto i 35 milioni, e anche l'ultimo rilancio biancoceleste a 20 (oltre il 50% sulla futura rivendita) sembra fare solo il solletico. A Manchester vogliono scatenare un'asta, ma al momento Benfica, Valencia, Juventus e Atletico sondano e tergiversano. Ecco perché la Lazio ci crede, nonostante rimanga in salita la pista Greenwood.

Al momento Stengs si è arenato, ma ieri c’è stato un nuovo contatto col Feyenoord

Non a caso, però, il ds Fabiani continua a muoversi fra un tavolo e l’altro (al momento Stengs si è arenato, ma ieri c’è stato un nuovo contatto col Feyenoord), per centrare almeno un nome di grido. Sarebbe già tanto un colpo così, extra budget, considerando che Noslin e Cabal sembrano prenotati a bilancio ad almeno 20 milioni più bonus entro il prossimo 30 giugno. Si lavorerà ancora sulle rate, le future rivendite e i prestiti con obbligo di riscatto per incastrare tutto.

