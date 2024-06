Il Messaggero | Lazio, Baroni potrebbe avere il nuovo centrocampista già in ritiro l’11 luglio

Scordatevi pero queste formule con l’Udinese, come confermato dall’incontro esplorativo di ieri pomeriggio. Samardzic ha caratteristiche diverse da Greenwood, è un trequartista, ma Lotito non lo ha mai dimenticato, figuriamoci adesso che non ha più il Mago. L'anno scorso il presidente giurava di aver trovato un accordo da 15 milioni più Basic con Pozzo. Se c’era davvero, oggi non è più valido. I friulani non accettano contropartite, nemmeno Cancellieri (sondato della Fiorentina) e Akpa Akpro. Vi avevamo anticipato lo scorso 13 giugno, quando non ci credeva nessuno, che Lotito sottotraccia aveva riallacciato i contatti per il serbo.

Baroni potrebbe averlo già in ritiro l’11 luglio

Ieri si è consumato a Formello il faccia a faccia con Nani per capire quanto l'Udinese sia disponibile a fare uno sconto sui 25 milioni richiesti per il cartellino. Al massimo si può scendere a 20 più bonus, ma la Lazio non va oltre i 15, comunque superiori ai 14 (più 2) proposti dal Fenerbahce di Mourinho, che però offre a Lazar anche la vetrina Champions. C'è un altro nodo legato alle commissioni del padre-agente Mladen, che la scorsa estate aveva fatto saltare l'affare con l’Inter e il ritorno di Napoli e Juve a gennaio. Oggi le big non ci sono più, ma l’Udinese continua a chiedere troppo. La Lazio in settimana intanto chiuderà l’affare Dele-Bashiru con l’Hatayspor (prestito a 2 milioni e obbligo a 4). Baroni potrebbe averlo già in ritiro l’11 luglio, insieme a Tchaouna, Noslin e Cabal, se tutto andrà come previsto.

Il sogno biancoceleste è la ciliegina sulla torta, Greenwood o Samardzic per un pokerissimo. L’impressione però è che un simile colpo poi dovrà essere pareggiato, o monetizzando i rientri dal prestito oppure con un’uscita vera fra luglio e agosto.

La Lazio ha rifiutato 15 milioni per Castellanos, respinto i sondaggi per Gila e 12 milioni (2 più 10) dal City per Mandas, valutato 18. L’ultima cifra è quella giusta per fare una plusvalenza con il portierino greco. In giovane età, certi amori possono iniziare e finire subito sull’altare di un profitto necessario.

Il Messaggero