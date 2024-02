Il nuovo coro della Nord sulle note di Annalisa è già virale - VIDEO

La recente vittoria per 0-2 in trasferta contro il Torino ha permesso agli uomini di Maurizio Sarri di poter sperare ancora in un piazzamento per l'Europa che conta, Guendouzi prima e Cataldi poi hanno regalato alla Lazio tre punti fondamentali nella rincorsa Champions League. Dopo l'immeritata sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Bologna, la vittoria era l'unica soluzione per risollevare anche il morale dei tifosi oltre a quello dei calciatori.

Proprio gli stessi tifosi della Lazio, nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, hanno dato origine ad un nuovo coro modificando il testo del ritornello di “Sinceramente”, la nuova canzone che ha portato Annalisa sul palco dell'Ariston di Sanremo e che si è classificata terza dietro solo a Geolier ed Angelina Mango.

Questo il testo del ritornello della canzone modificato ad hoc dai tifosi della Lazio presenti a Torino e che da ora in poi accompagnerà ogni partita della Lazio:

"Semplicemente Lazio Lazio Lazio quando parto Anche se non so quando torno Ho bisogno di tifare per te Sto tifando, sto gridando Ti sostengo e non farò mai un passo indietro Di nuovo sopra un treno E avanti Lazio Lazio Lazio"

Questo, invece, il video del nuovo coro levatosi dal settore: