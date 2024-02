SERIE A| Il Bologna batte il Verona e consolida il quarto posto

La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si è aperta con la vittoria casalinga del Bologna contro il Verona. I Felsinei danno, dunque, seguito alla vittoria esterna contro la Lazio confermando il buon periodo di forma che stanno vivendo. Con questo risultato i rossoblù scavalcano momentaneamente, date le due partite in meno, l'Atalanta di Gasperini e consolidano il quarto posto. Gli Scaligeri, invece, si fermano dopo la buona prestazione offerta contro la Juve. Ora il Verona rischia di essere sorpassata dal Cagliari e precipitare al penultimo posto.

È stato decisivo, in questo anticipo del venerdì sera, Giovanni Fabbian, autore del primo gol e dell'assist per il raddoppio di Remo Freuler. Proprio il giovane, proveniente dalla scuola dell'Inter, era finito al centro delle polemiche per la mancata espulsione nella partita di domenica scorsa, facendo sollevare molteplici critiche nei confronti dell'arbitro Maresca e portando quest'ultimo alla sospensione di una giornata decisa dal designatore arbitrale Rocchi.

Anche oggi, un episodio legato alla squadra arbitrale si è preso la scena durante la partita, stavolta, però, non si è trattato di errori o scelte sbagliate, infatti a seguito di un infortunio rimediato dopo appena due minuti di gioco, l'arbitro Abisso è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando, dunque, il fischietto al quarto uomo Camplone. Un'evenienza rara ma non impossibile!

Queste le partite che si giocheranno domani: Sassuolo - Empoli (ore 15.00), Salernitana - Monza (ore 18.00), Genoa - Udinese (ore 18.00)