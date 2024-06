CdS | Per Tchaouna alla Lazio si attende l'ufficialità: prossimi giorni determinanti

Poco prima del caos provocato dalle dimissioni di Tudor e dalla ricerca di un sostituto, la Lazio ha realizzato il primo colpo di mercato. Loum Tchaouna è stato scelto come successore di Felipe Anderson e, come vi avevamo anticipato, ha già firmato il contratto che lo legherà al club biancoceleste per le prossime stagioni.

Prossimi giorni decisivi

Tuttavia, l'acquisto non è ancora stato ufficializzato, e per considerarlo a tutti gli effetti un membro della squadra di Baroni, bisognerà attendere l'annuncio ufficiale. Secondo il Corriere dello Sport, i prossimi due-tre giorni saranno cruciali per completare il tutto. Nel frattempo, il giocatore francese è impegnato con la nazionale U23 e, successivamente, si prenderà qualche giorno di vacanza prima di partire per il ritiro sulle Dolomiti.