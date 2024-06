CdS | La Lazio prepara l'assalto a Stengs: presentata la prima offerta

Sarà un'estate impegnativa per la Lazio che, in questa finestra di mercato, dovrà colmare importanti lacune in vista della prossima stagione. Luis Alberto è uno di questi vuoti, dato che lo spagnolo si è ufficialmente trasferito in Qatar, e la dirigenza è alla ricerca di un sostituto adeguato. Stengs sembra essere il candidato ideale e, subito dopo la partenza del "Mago", è stato avviato un piano per acquistarlo dal Feyenoord.

La trattativa

Il club olandese non chiede venti milioni di euro; il prezzo richiesto è inferiore ai 15 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono stati avviati i negoziati tra le parti. Nella trattativa è coinvolto anche il team Raiola, che gestisce il giocatore. I biancocelesti hanno fatto un primo tentativo offrendo 10 milioni più bonus, una cifra proveniente dalla cessione del centrocampista, da cui va però sottratto il 25% destinato al Liverpool. Non sarà facile concludere l'affare al primo colpo, ma sicuramente i primi contatti susciteranno una reazione nei dirigenti olandesi, utile per capire come procedere. L'obiettivo è battere la concorrenza della Premier League e portare a termine l'operazione con successo.