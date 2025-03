Tavares sempre a parte, Baroni lavora su difesa e possesso: le ultime da Formello

La Lazio potrà sfruttare il week-end nella sua interezza per preparare al meglio la partita di lunedì sera contro il Torino permettendo di gestire anche i rientri dei giocatori partiti con le rispettive nazionali. Da mercoledì, Baroni ed il suo staff hanno ripreso gli allenamenti e questa mattina i calciatori biancocelesti sono scesi in campo al Centro Sportivo di Formello per la consueta seduta.

Gli assenti e Tavares continua a lavorare a parte

I nazionali sono stati tutti recuperati e ai box sono rimasti solo i tre lungodegenti della Lazio: Patric, out fino al termine della stagione, Castellanos ed Ibrahimovic. Tra in giocatori in forse per il Torino c'è Nuno Tavares, difficile vederlo contro i Granata, che quest'oggi ha continuato a svolgere un lavoro differenziato per recuperare al meglio dall'affaticamento muscolare subito, che lo ha chiamato fuori anche dagli impegni con il suo Portogallo tornando a Roma anzitempo.

L'allenamento

Dopo la solita attivazione fisica sfruttando la settimana lunga, Baroni ha impegnato i suoi con esercitazioni sulla linea difensiva alternando i due blocchi: Hysaj, Gigot, Romagnoli e Pellegrini da un lato e Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic dall'altra. Per il reparto offensivo invece tanti esercizi sul possesso palla mirato alla profondità.

Nel corso delle prove tattiche, Baroni ha riprovato sempre il blocco difensivo testato ormai da mercoledì composto da Hysaj, Gigot, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo Rovella, Guendouzi e Dele-Bashiru hanno composto il terzetto con Vecino poi intercambiato con Rovella. In attacco il trio è quello che vede: Isaksen e Zaccagni al servizio del terminale Noslin. È ancora presto per capire quali saranno le indicazioni reali, già domani che sarà anti-vigilia si avrà probabilmente un'idea più chiara dello scacchiere tattico di Baroni.