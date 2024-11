Lorenzo Insigne e la delusione per l'esclusione dalla Nazionale: "Succede solo in Italia"

Lorenzo Insigne ha recentemente espresso il proprio dispiacere per la continua esclusione dalla Nazionale italiana, come riportato da FanPage, commentando amaramente: "Solamente in Italia chi gioca lontano viene lasciato fuori dal giro della Nazionale e non si capisce perché".

Stagione deludente con il Toronto FC e critiche

Dopo aver concluso l'ennesima stagione deludente con il Toronto FC, senza centrare i playoff, il 33enne ex capitano del Napoli si trova a fronteggiare critiche da parte dei media e dei tifosi. Dal suo arrivo in Canada nell'estate del 2022, insieme a Federico Bernardeschi, Insigne non è riuscito a riportare il club ai successi dell'epoca di Giovinco né a raggiungere l'obiettivo minimo dei playoff in tre stagioni consecutive. Tra infortuni e prestazioni altalenanti, nonostante il contratto ricco in scadenza nel 2026, sembra improbabile un suo addio imminente alla squadra.

Il sogno di ritornare in Azzurro e le critiche al sistema

Nonostante le difficoltà, Insigne continua a sognare una convocazione in Nazionale, lamentando un pregiudizio nei confronti di chi gioca fuori dai confini italiani. L'ultima sua apparizione in maglia azzurra risale al 24 marzo 2022, quando scese in campo nella semifinale degli spareggi per i Mondiali in Qatar contro la Macedonia del Nord, gara persa nei minuti finali. "Da due anni sono in Canada e sono felice dell’esperienza, ma questo pregiudizio mi ferisce... Perché i calciatori sudamericani che giocano in Serie A possono affrontare voli di 13 ore per tornare, e noi no?", ha dichiarato Insigne al quotidiano Repubblica.

