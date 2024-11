Oggi Sinner-Medvedev alle ATP Finals 2024: orario, dove vederla in chiaro in TV e Streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi alle ATP Finals 2024 per affrontare nuovamente Daniil Medvedev, suo rivale di lunga data. L'incontro decisivo per il passaggio alle semifinali inizierà alle 20:30 e sarà trasmesso in diretta sia su Sky che in chiaro su Rai 2.

L'Importanza della partita per la qualificazione

La sfida tra Sinner e Medvedev riveste un'importanza cruciale per entrambi. Sinner, dopo aver vinto le prime due partite del girone, è a un passo dalla semifinale e potrebbe qualificarsi anche perdendo in due set. Al contrario, Medvedev è obbligato a vincere per avanzare. La partita si svolgerà presso l'Inalpi Arena, preceduta nel pomeriggio dal match tra Fritz e de Minaur, che ha ancora una speranza di qualificarsi nonostante due sconfitte.

La situazione del girone: calcoli e scenari

Sinner ha un bilancio di due vittorie nel girone, ottenute contro de Minaur e Fritz. Se Medvedev dovesse vincere in due set e Fritz sconfiggesse de Minaur con lo stesso punteggio, i tre giocatori avrebbero lo stesso numero di vittorie e set vinti, rendendo la situazione complessa. Il destino di Sinner è comunque nelle sue mani, poiché un solo set vinto oggi gli garantirebbe la semifinale.

Bilancio dei confronti diretti tra Sinner e Medvedev

Sinner e Medvedev si sono affrontati 14 volte, e il bilancio complessivo è in perfetta parità. Tuttavia, negli ultimi incontri l'italiano ha dominato, vincendo sette degli ultimi otto scontri. La vittoria più significativa di Sinner è arrivata nella finale degli Australian Open di gennaio, dove ha rimontato uno svantaggio di due set per aggiudicarsi il titolo.

