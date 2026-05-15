Primavera Live | Lazio-Cesena 1-2: termina la partita
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Ultimo valzer del campionato di Primavera 1 poi si darà spazio ai Playoff Scudetto. La Lazio Primavera non ha più nulla da chiedere al campionato, ha ottenuto la salvezza già da un paio di giornate e può giocare quest'ultima gara con leggerezza, dal canto suo il Cesena vuole blindare il terzo posto in classifica e prepararsi al meglio per i Playoff.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO: D`Alessio, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Milillo, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp: Quadralli, Calvani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Boccardelli, Elena.
All.: Francesco Punzi
CESENA: Gianfanti, Baietta, Galvagno, Papa, Marini, Poietti, Kebbeh, Berti, Biguzzi, Ribello, Amadori.
A disp.: Fontana, Gjergji, Domeniconi, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei, Lantignotti, Stucci, Frati.
All.: Nicola Campedelli
Il Live scritto del match
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94'
Termina la partita
Si chiude la stagione della Lazio Primavera con una sconfitta
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90'
Tempo di recupero
Si giocherà per altri 4 minuti
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90'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, fallo su Stucci
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85'
Sostituzione Cesena
Fuori: Berti
Dentro: Stucci
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84'
Gol Cesena
D'Alessio indovina l'angolo ma non basta, Lantignotti trova l'angolino.
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83'
CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA
Fallo di Pernaselci, che in maniera ingenua stende il suo avversario in area
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82'
Occasione Cesena
Stacca Domeniconi di testa, conclusione centrale bloccata da D'Alessio
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80'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Cuzzarella, Ferrari
Dentro: Canali, Shpuza
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78'
Ammonizione Cesena
Cartellino giallo per Frati, intervento falloso su Bordoni
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75'
Sostituzione Cesena
Fuori: Galvagno
Dentro: Frati
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66'
Occasione Lazio
Elena, appena entrato, sfiora il gol con il mancino, palla di poco a lato dal palo lontano
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62'
Sostituzione Lazio
Fuori: Sulejmani
Dentro: Elena
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62'
Sostituzioni Cesena
Fuori: Amadori, Biguzzi
Dentro: Domeniconi, Lantignotti
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55'
Sostituzuoni Lazio
Fuori: Sana Fernandes, Milillo
Dentro: Serra, Calvani
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara.
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45'
Fine primo tempo
Niente recupero, si va a riposo sull'1-1, Galvagno risponde a Bordoni.
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38'
Occasione Cesena
Serpentina in area di Amadori che prova poi a battere a rete, bel riflesso di D'Alessio che evita il vantaggio bianconero.
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35'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Battisti, fallo a centrocampo per bloccare la ripartenza del Cesena
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29'
Gol Cesena
Galvagno riporta i conti in parità: l'attaccante del Cesena si gira bene in area e batte a rete con una conclusione potente su cui D'Alessio non può nulla.
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27'
Ancora il Cesena su punizione
Ci provano ancora gli ospiti da calcio di punizione, questa volta dai 35 metri abbondanti, ma blocca bene a terra D'Alessio
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22'
Ritmi ora più bassi
Il Cesena prova ad alzare i ritmi, ma si copre bene la Lazio che cerca di ripartire appena ne ha l'occasione
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15'
Ci prova il Cesena
Il Cesena da punizione diretta prova a trovare il pareggio, D'alessio con qualche esitazione blocca in due tempi.
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11'
GOOOOOL LAZIOOOO
Meraviglia di Tommaso Bordoni, recupera palla dal limite, tunnel in area ai danni dell'avversario e poi conclusione potente e precisa in diagonale che termina in rete.
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9'
Prova a farsi vedere la Lazio
Buona fase di pressing della Lazio in questi minuti che ha ora il pallino del gioco in mano
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2'
Occasione Lazio
Colpo di testa di Ferrari in area, palla che termina a pochi centimetri dal palo
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1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco la Lazio.