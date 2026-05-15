Primavera Live | Lazio-Cesena 1-2: termina la partita

Ultimo valzer del campionato di Primavera 1 poi si darà spazio ai Playoff Scudetto. La Lazio Primavera non ha più nulla da chiedere al campionato, ha ottenuto la salvezza già da un paio di giornate e può giocare quest'ultima gara con leggerezza, dal canto suo il Cesena vuole blindare il terzo posto in classifica e prepararsi al meglio per i Playoff.

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Le formazioni ufficiali

Punzi - LazioPress

LAZIO: D`Alessio, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Milillo, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp: Quadralli, Calvani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Boccardelli, Elena.

All.: Francesco Punzi

CESENA: Gianfanti, Baietta, Galvagno, Papa, Marini, Poietti, Kebbeh, Berti, Biguzzi, Ribello, Amadori.

A disp.: Fontana, Gjergji, Domeniconi, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei, Lantignotti, Stucci, Frati.

All.: Nicola Campedelli

Il Live scritto del match