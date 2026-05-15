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Primavera Live | Lazio-Cesena 1-2: termina la partita

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Beniamino Civitelli /

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Beniamino Civitelli /

Ultimo valzer del campionato di Primavera 1 poi si darà spazio ai Playoff Scudetto. La Lazio Primavera non ha più nulla da chiedere al campionato, ha ottenuto la salvezza già da un paio di giornate e può giocare quest'ultima gara con leggerezza, dal canto suo il Cesena vuole blindare il terzo posto in classifica e prepararsi al meglio per i Playoff.

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Le formazioni ufficiali

Punzi - LazioPress
Punzi - LazioPress

LAZIO: D`Alessio, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Milillo, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp: Quadralli, Calvani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Boccardelli, Elena.

All.: Francesco Punzi

 

CESENA: Gianfanti, Baietta, Galvagno, Papa, Marini, Poietti, Kebbeh, Berti, Biguzzi, Ribello, Amadori.

A disp.: Fontana, Gjergji, Domeniconi, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei, Lantignotti, Stucci, Frati.

All.: Nicola Campedelli

Il Live scritto del match

  • 94'
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    Termina la partita

    Si chiude la stagione della Lazio Primavera con una sconfitta

  • 90'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Si giocherà per altri 4 minuti

  • 90'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, fallo su Stucci

  • 85'
    substitution
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    Sostituzione Cesena

    Fuori: Berti

    Dentro: Stucci

  • 84'
    goal
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    Gol Cesena

    D'Alessio indovina l'angolo ma non basta, Lantignotti trova l'angolino.

  • 83'
    penalty
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    CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA

    Fallo di Pernaselci, che in maniera ingenua stende il suo avversario in area

  • 82'
    shot_saved
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    Occasione Cesena

    Stacca Domeniconi di testa, conclusione centrale bloccata da D'Alessio

  • 80'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Cuzzarella, Ferrari

    Dentro: Canali, Shpuza

  • 78'
    yellow_card
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    Ammonizione Cesena

    Cartellino giallo per Frati, intervento falloso su Bordoni

  • 75'
    substitution
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    Sostituzione Cesena

    Fuori: Galvagno

    Dentro: Frati

  • 66'
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    Occasione Lazio

    Elena, appena entrato, sfiora il gol con il mancino, palla di poco a lato dal palo lontano

  • 62'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Sulejmani

    Dentro: Elena

  • 62'
    substitution
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    Sostituzioni Cesena

    Fuori: Amadori, Biguzzi

    Dentro: Domeniconi, Lantignotti

  • 55'
    substitution
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    Sostituzuoni Lazio

    Fuori: Sana Fernandes, Milillo

    Dentro: Serra, Calvani

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara.

  • 45'
    break_start
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    Fine primo tempo

    Niente recupero, si va a riposo sull'1-1, Galvagno risponde a Bordoni.

  • 38'
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    Occasione Cesena

    Serpentina in area di Amadori che prova poi a battere a rete, bel riflesso di D'Alessio che evita il vantaggio bianconero.

  • 35'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Battisti, fallo a centrocampo per bloccare la ripartenza del Cesena

  • 29'
    goal
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    Gol Cesena

    Galvagno riporta i conti in parità: l'attaccante del Cesena si gira bene in area e batte a rete con una conclusione potente su cui D'Alessio non può nulla. 

  • 27'
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    Ancora il Cesena su punizione

    Ci provano ancora gli ospiti da calcio di punizione, questa volta dai 35 metri abbondanti, ma blocca bene a terra D'Alessio

  • 22'
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    Ritmi ora più bassi

    Il Cesena prova ad alzare i ritmi, ma si copre bene la Lazio che cerca di ripartire appena ne ha l'occasione

  • 15'
    shot_saved
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    Ci prova il Cesena

    Il Cesena da punizione diretta prova a trovare il pareggio, D'alessio con qualche esitazione blocca in due tempi.

  • 11'
    goal
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    GOOOOOL LAZIOOOO

    Meraviglia di Tommaso Bordoni, recupera palla dal limite, tunnel in area ai danni dell'avversario e poi conclusione potente e precisa in diagonale che termina in rete.

  • 9'
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    Prova a farsi vedere la Lazio

    Buona fase di pressing della Lazio in questi minuti che ha ora il pallino del gioco in mano

  • 2'
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    Occasione Lazio

    Colpo di testa di Ferrari in area, palla che termina a pochi centimetri dal palo

  • 1'
    match_started
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    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio.

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