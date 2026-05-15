Derby Roma-Lazio e sicurezza: il piano speciale per l’arrivo di Mattarella

Piano sicurezza per Roma-Lazio: controlli rafforzati al Foro Italico

Domenica, inoltre, la presenza del presidente Sergio Mattarella renderà necessaria una bonifica completa dell’area e un ulteriore dispositivo di sicurezza per assicurare il suo transito, riducendo ancora gli spazi destinati all’ingresso e all’uscita del pubblico. «In accordo con gli organizzatori del torneo di tennis — comunica la Lega Serie A — verrà designato un responsabile della sicurezza che rappresenterà l’unico referente con l’Autorità di Pubblica Sicurezza per tutta la zona interessata. Sarà inoltre attivato un piano coordinato per la gestione dei flussi di spettatori, insieme a un unico piano di safety dedicato sia allo stadio sia al Foro Italico».

Derby Roma-Lazio, steward e campagne per i tifosi

Il progetto comprenderà, come riportato da Il Messaggero, anche il controllo dei movimenti delle tifoserie tramite steward specializzati, oltre a procedure precise in caso di emergenze sanitarie o incendi. Prevista infine una campagna di sensibilizzazione rivolta ai sostenitori delle due squadre, con l’obiettivo di promuovere responsabilità e rispetto reciproco, nell’interesse di una giornata interamente dedicata allo sport e alla sicurezza di tutti i presenti.