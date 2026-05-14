Deschamps: "Io CT dell’Italia? Non mi vieto nulla. Tutti sanno che..."
Nella giornata in cui la Francia ha diramato la lista dei convocati in vista di Mondiali di giugno, il commissario tecnico Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla nazionale transalpina, soffermandosi anche sulle voci che lo accostano alla panchina azzurra.
Deschamps sulla possibilità di sedere sulla panchina dell'Italia
Io CT dell’Italia? Non mi vieto nulla. Tutti sanno che sono disponibile. Adesso però sono concentrato sul Mondiale. Ne riparliamo magari dopo”