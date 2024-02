Crisi Bayern, Conte e Mourinho tra i possibili sostituti di Tuchel

Il Bayern Monaco non sta vivendo un momento sereno. Lo scorso weekend è arrivata la terza sconfitta consecutiva (Bayer Leverkusen, Lazio, Bochum) e i tifosi bavaresi ormai chiedono a gran voce l'esonero di Tuchel. Non solo, sembra che anche i giocatori non si trovino più con lo staff tecnico: secondo quanto riporta il portale tedesco Bild, Kimmich e Zsolt Low, il vice di Tuchel, siano quasi venuti alle mani nello spogliatoio e che i due siano stati separati dal capitano Neuer. Anche Sky Deutschland avvalora questa idea, aggiungendo che diversi giocatori sarebbero in rotta con lo staff tecnico: fra questi, oltre a Kimmich ci sono anche Muller, Goretzka e De Ligt.

Le strade di Tuchel e il Bayern Monaco, dunque, sembrano destinate a separarsi ed è già partito il toto nome per il sostituto. In Germania circolano i nomi di José Mourinho, Zinedine Zidane, Xabi Alonso e anche quello di Antonio Conte. L'ex allenatore della Roma starebbe già studiando il tedesco, mentre l'italiano sembra abbia individuato nel Bayern il club ideale per vincere la Champions League. Il nuovo allenatore dovrebbe subentrare al termine della stagione, o in caso di uscita dalla Champions contro la Lazio anche prima.