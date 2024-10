Dibattito sulla Lazio tra Caressa, Di Canio e Bergomi

Pochi minuti fa su SkySport è andata in onda la trasmissione Senza Giacca, salotto calcistico condotto da Fabio Caressa dove si analizza la giornata di campionato tra risultati e prestazioni delle rispettive squadre, il tutto con la partecipazione dei suoi ospiti opinionisti che rispondono al nome di Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Giuseppe Bergomi, Alessandro Del Piero e Marco Bucciantini. Un pensiero ha unito tutti quanti, l'assoluto momento eccellente della Lazio guidata da Mister Baroni. C'è dell'altro però, andando nel dettaglio il confronto si è fatto più acceso con pareri discordanti.

Il pensiero di Di Canio

L'ex calciatore Paolo Di Canio è noto per essere sempre una voce dal coro e anche stasera si è confermato tale. Di fronte agli elogi sulla Lazio arrivati in studio da parte di tutti gli opinionisti presenti, l'ex calciatore di West Ham, Lazio, Milan e Juventus tra le tante, ha precisato come la Lazio nonostante stia facendo bene non debba cadere in eccessivi entusiasmi poichè risultati e punti conquistati attualmente siano la normalità negli ultimi anni. Le sue parole nel dettaglio:

La Lazio sta facendo bene ma se vediamo bene è in linea con gli altri anni, nulla di nuovo. Siete tutti voi che vi aspettavate meno. La classifica poi è molto corta, basta perdere due partite e finisci al dodicesimo posto. Sicuramente in Europa è una Lazio nuova, bellissima e meravigliosa.

Le parole degli altri opinionisti

La persona più entusiasta sulla Lazio, che battibecca quasi con Paolo Di Canio, è l'ex difensore interista Giuseppe Bergomi. Quest'ultimo si mostra affascinato dalla Lazio di Baroni e vede una grandissima squadra che gioca in modo unico e bello. Anche gli altri presenti in studio mostrano un certo dissenso per quanto espresso da Di Canio. Fabio Caressa considera il percorso della Lazio fino a questo momento da grande stagione. L'ex numero 10 milanista, Zvonimir Boban, cerca di buttare acqua sul fuoco sul modo esuberante e polemico di Di Canio nel descrivere l'operato della Lazio come assoluta normalità concludendo con ironia e dando ragione a Di Canio sul fatto che tutti si aspettavano meno dai biancocelesti. Marco Bucciantini sottolinea come sia grandioso quello che sta dimostrando la Lazio, vista la partenza dei big come Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson e la totale rivoluzione avuta.

La conclusione

Il riassunto di quanto accaduto in pochi minuti, nella trasmissione andata in onda su SkySport, sul tema Lazio è che opinionisti, giornalisti, ex calciatori presenti in studio con Fabio Caressa sono ammirati da quanto sta facendo vedere la squadra di Baroni, Beppe Bergomi per primo. Tutti ne sottolineano gioco in campo, risultati e classifica importante. Tutti tranne uno, Paolo Di Canio che come visto con le sue dichiarazioni sottolinea come per lui, tutto rientri nella normalità e nella media della solita Lazio degli ultimi anni, eccezion fatta per il percorso europeo.