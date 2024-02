Lazio-Bayern Monaco| Le formazioni ufficiali. Cambio dell'ultimo minuto Vecino out e Cataldi in

In scena tra pochi minuti la sfida tra Lazio e Bayern Monaco prevista per le ore 21 allo stadio Olimpico. I biancocelesti saranno la prima squadra italiana a scendere in campo negli ottavi di Champions. Ad attenderli c'è il temibile Bayern Monaco, alla ricerca del risultato dopo la disfatta in campionato contro il Leverkusen per tre a zero. La partita sulla carta sembra scritta, tutti danno favoritissima la squadra tedesca, chissà che questo match non possa riservare sorprese.

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio Bayern Monaco:

Lazio(433):Provedel; Marusic, Gila, Romgnoli, Hysaj; Luis Alberto, Vecino, Guendouzi; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Bayern Monaco(4231): Neur; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

Maurizio Sarri decide di schierare l'11 più affidabile a sua disposizione.

La squadra vista a Cagliari sembra essere tutta confermata. Unica novità è in cabina di regia con Vecino, pronto ad offrire la sua esperienza e fisicità. La retroguardia invariata con il solito Provedel tra i pali chiamato ad una grande prestazione. Al centro della difesa Romagnoli e Gila, coppia ormai collaudata che dovrà fare una gara di grande attenzione, sulle fasce Sarri opta per una scelta di copertura con Marusic e Hysaj. A centrocampo oltre il già analizzato Vecino vediamo da mezz'ala Luis Alberto e l'insostituibile Guendouzi. In attacco il tridente è composto dal capitano Ciro Immobile come riferimento centrale. Felipe Anderson e Isaksen lo affiancheranno, il primo sembra essersi ritrovato con il gol a Cagliari anche il secondo viene da un'ottima prestazione.

Tra pochi minuti sapremo come avrà preparato il match Maurizio Sarri e con quale approccio la Lazio affronterà i primi fondamentali minuti di gara. Sarà fondamentale rimanere concentrati senza concedere nulla sopratutto all'inizio, nelle ripartenze servirà rapidità nel mandare in porta gli attaccanti che dovranno necessariamente essere cinici e concreti. Questo genere di squadre non concedono nulla, le poche volte che lo fanno devono essere assolutamente sfruttate.

A pochi minuti dalla partita, Vecino ha avuto un fastidio durante il riscaldamento, proprio nella zona incriminata degli ultimi giorni. Al suo posto gioca Cataldi.