Nella notte accoltellati due tifosi del Brighton tra le vie di Roma

Alle 18.45 allo Stadio Olimpico andrà in scena la gara d'andata degli Ottavi di Finale di Europa League tra Roma e Brighton. La gara però, ancor prima di cominciare fa parlare di sé in negativo, infatti come riportato dai principali quotidiani nazionali, nella notte sono stati accoltellati due tifosi del Brighton in Via Cavour a Roma.

LA RICOSTRUZIONE: Secondo quanto si apprende e come è stato riferito dai due giovani tifosi alle forze dell'ordine, la coppia di supporters del Brighton è stata assalita da un gruppo di 6-7 persone dopo una lite su Via Cavour e si sono rifugiati in un locale limitrofo per essere soccorsi. I due sono stati accoltellati alle gambe e sono stati rapinati di quanto avevano. Uno dei due è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico Umberto I per le coltellate ricevute alla gambe.

Proprio per tali pericoli la squadra inglese prima della trasferta aveva caldamente consigliato a tutti i tifosi, più di 4mila, che hanno raggiunto la Capitale di stare attenti alla criminalità della città ed evitare di esporre *platealmente vessilli dei "Seagulls" (gabbiani, il simbolo del Brighton).

Questo quanto comunicato dal Brighton ai propri tifosi: