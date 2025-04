Shock a Marsiglia: rabbia De Zerbi e la squadra rifiuta di allenarsi

Una notizia più unica che rara quella che sta rimbalzando in questi minuti nel mondo del calcio. Il fatto ci porta nel campionato francese e più precisamente nell'Olimpique Marsiglia, allenata da Roberto De Zerbi. Proprio quest'ultimo è finito sotto i riflettori per il suo comportamento e la sua presa di posizione verso la sua squadra.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra esser stata l'ennesima sconfitta arriva per l'OM, contro il Reims, dove la squadra di De Zerbi non è stata mai in partita e ha perso per 3-1, terza sconfitta consecutiva che ha destabilizzato l'intero ambiente e in primis proprio l'allenatore ex Sassuolo.

Le parole di De Zerbi alla squadra

L'allenatore italiano ha perso le staffe e si è rivolto con toni durissimi ai suoi ragazzi. Il tutto riportato dal giornale francese L'Equipe. Le parole di De Zerbi:

Se io non vedo mai la mia famiglia, sarà lo stesso per voi.

Questa la frase che ha fatto esplodere la miccia tra i giocatori infuocando le loro reazioni fino al punto che l'intera rosa ha rifiutato di prendere parte ai consueti allenamenti. Altre le frasi emerse che l'allenatore avrebbe utilizzato in un colloquio coi suoi. Eccole di seguito:

Siete indegni, volete farmi fallire? E allora lo faremo tutti insieme.

Le voci di De Zerbi sul Milan

In queste ultime ore, tra l'altro, il nome di Roberto De Zerbi è circolato molto dalle parti di Milanello. I rossoneri stanno andando molto male alla guida di Sergio Conceicao, allenatore portoghese che sembra esser lontano dalla panchina milanista per il prossimo anno e tra le candidature sembrava molto forte quella di De Zerbi.

Un dato sicuro è che l'allenatore bresciano ovunque è andato ha incantato con le squadre che allenava. Importante la sua esperienza con il Sassuolo, ottima anche quella in terra inglese alla guida del Brighton, riportato in Europa dopo tantissimi anni e adesso l'annata in Ligue 1 che è ancora tutta da scrivere.