Baldanzi pensa al derby: "Partita a sè, vogliamo vincerlo"

Sembra ma è proprio così, col tempo l'impressione è che si inizia a sentire sempre di più il derby della capitale. Ora con una partita di mezzo, anzi due per chi gioca ancora in Europa, la testa di tanti va già al derby e non solo per i tifosi ma anche per i protagonisti che dovranno giocarlo.

Quest'oggi al quotidiano Il Tempo, ne ha parlato anche il centrocampista romanista Tommaso Baldanzi. Non solo derby ma anche la lotta che per un piazzamento in Champions League che riguarda sia Lazio che Roma.

Le parole di Baldanzi sul derby

Il derby a Roma è molto sentito. Sappiamo che è una partita a sé, sia per noi che per loro. Vogliamo vincerlo.

Le parole sulla lotta per un posto in Champions