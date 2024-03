Il Ds dei bavaresi Max Eberl: “Abbiamo meritato di vincere ma la Lazio…”

La Lazio ha dovuto cedere di fronte a un Bayern Monaco versione super, subendo una netta sconfitta per 3-0. Nonostante il momento difficile dei tedeschi in campionato, con il secondo posto all’inseguimento del Bayer Leverkusen, e le notizie, che hanno comunque destabilizzato l’ambiente, riguardo l’addio dell'allenatore Tuchel a giugno, i bavaresi hanno mantenuto la lucidità. Dopo il gol iniziale di Kane, Müller e ancora una volta Kane hanno chiuso la partita, infrangendo le speranze della squadra biancoceleste che fino al ‘40 aveva retto ai colpi dei padroni di casa.

Il direttore sportivo Max Eberl, attraverso i canali ufficiali del Bayern Monaco, ha esultato per il passaggio del turno, evidenziando la forza e la determinazione della squadra, ma spendendo anche qualche parola sulla squadra di Sarri. Queste le sue dichiarazioni:

Abbiamo giocato con il nostro modulo e applicato la nostra tattica. Lo abbiamo fatto per 90 minuti e meritavamo di vincere. Non è facile giocare così contro la Lazio. È complicato ribaltare un 1-0 contro una squadra italiana. Tutto lo staff ha preparato la squadra molto bene e questo si è visto in campo. Superare gli ottavi e passare ai quarti è stato estremamente importante. I giocatori hanno gestito molto bene la situazione e hanno trasformato la pressione in energia positiva. Dobbiamo essere realistici. Ce lo meritiamo e adesso dobbiamo godercelo. Stiamo facendo piccoli passi avanti e oggi abbiamo vissuto un momento di enorme successo. Vogliamo sfruttare questo slancio nelle partite contro Mainz e Darmstadt”.