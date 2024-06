CdS | Lazio, Baroni riparte dalla difesa: tre le certezze

Sarà un'estate intensa per la Lazio, che dovrà sostituire i giocatori ceduti e rafforzare adeguatamente la squadra in vista della prossima stagione. Mentre l'attacco e il centrocampo necessitano di aggiustamenti o ricostruzioni, la difesa centrale sembra essere l'unico punto fermo da cui ripartire. Patric, Romagnoli e Gila costituiscono la base solida della squadra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, indipendentemente dal tecnico, dal modulo e dai ruoli, questi tre giocatori si sono rivelati risorse indispensabili per ila rosa.

Patric, Romagnoli e Gila le certezze. E Casale…

Patric, classe '93, ha conquistato spazio e fiducia nel corso degli anni, diventando ora un veterano e leader assoluto del club. Non ha mai esitato a metterci la faccia nelle situazioni difficili, e i suoi progressi e l'attaccamento alla maglia hanno dissipato ogni dubbio su di lui. L'approccio di Romagnoli, ex giocatore del Milan, è stato diverso. Ha confermato tutte le alte aspettative su di lui, e qualche problema nel finale della scorsa stagione, causato anche da infortuni, non ha intaccato la sua reputazione. Poi c'è Gila, l'altro spagnolo. La sua crescita esponenziale è evidente a tutti. Era finito ai margini, ma ha saputo sfruttare l'opportunità concessagli per un'emergenza difensiva, entrando in campo e non uscendo più. L'unica nota dolente è Casale, che ha avuto un periodo difficile e ha perso terreno. Tra i difensori centrali, è l'unico considerato sacrificabile, ma finora non ci sono state offerte per lui.