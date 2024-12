Lazio-Inter: tilt biancoceleste, ospiti al top. Le pagelle dei biancocelesti

E' il big match che chiude la sedicesima giornata di Serie A. Lazio ed Inter si sfidano nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. I capitolini partono bene, gestendo il pallino della gara e chiudendo gli ospiti nella loro metà campo. Il match cambia dall'episodio che causa il rigore per i nerazzurri. Corner con ingenuità di Gigot che salta con il braccio largo, colpendo la palla, è rigore dopo un controllo al Var. Calhanoglu dagli undici metri spiazza Provedel per l'1-0.

Lazio in tilt dopo questo episodio, si scollano i reparti e dopo pochi minuti arriva il raddoppio realizzato da Di Marco. Nel secondo tempo la Lazio sparisce dal campo e l'Inter dilaga facilmente. In difesa un sacrificato Marusic diventa un anello debole troppo penalizzante. Altri 4 gol fanno raggiungere un 6-0 più che inaspettato per gli uomini di Inzaghi. Di seguito le pagelle.

