In questa stagione la Lazio ha riscontrato evidenti difficoltà nel reparto offensivo, con gli esterni offensivi ma soprattutto gli attaccanti che non hanno brillato dal punto di vista realizzativo. E' stata una stagione molto deludente quella di Ciro Immobile, soprattutto in campionato dove ha messo a segno 6 gol di cui soltanto 2 su azione. Diverso il discorso in Champions League, dove il capitano della Lazio ha timbrato il cartellino ben 4 volte, segnando una doppietta decisiva contro il Celtic che ha indirizzato in positivo il passaggio agli ottavi per i biancocelesti. Per quanto riguarda Castellanos, alla sua prima stagione in maglia biancoceleste ha trovato anche lui difficoltà sotto il punto di vista realizzativo, segnando finora 4 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. L'attaccante ex Girona ha dimostrato grandi qualità tecniche sin qui, ma sicuramente è un giocatore che sotto porta può migliorare. La Lazio sta monitorando la situazione attaccanti, quest'oggi Sky Sport ha fatto il punto della situazione:

Situazione Castellanos

Castellanos è diventato il titolare di Tudor. Per la società può essere il centravanti anche l'anno prossimo, l'allenatore ha ancora qualche dubbio. Lo stima, è generoso e prezioso tatticamente, lavora molto per la squadra ma segna poco. Appena 1 gol ogni 319 minuti giocati. Legittimo aspettarsi di più a livello realizzativo da chi di mestiere fa l'attaccante. Eppure l'importanza dell'argentino, arrivato in estate a 15 milioni+4 di bonus che però difficilmente verrano raggiunti, è diventato quasi un amuleto. 5 da titolare col nuovo allenatore e 5 vittorie, 13 successi su 18 in totale nei match in cui è partito dall'inizio. Non può essere solo un caso: con lui la squadra rende di più, aspetto da non sottovalutare.



Situazione Immobile

Dopo le tensioni degli ultimi mesi è tornato il sereno. Ma il suo futuro rimane assolutamente incerto. Molto probabilmente sarà proprio il diretto interessato a decidere.



Possibili attaccanti della Lazio per la prossima stagione

La società poi sta sondando anche il mercato dei numeri 9 tra Ioannidis, Simeone e Dia. Una strategia non necessariamente legata al futuro di Immobile ma la concorrenza il prossimo anno potrebbe aumentare.