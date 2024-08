Castellanos a LSC: “E’ stata una bellissima serata con i tifosi. La fiducia è importante per me”

È stata sicuramente una prova incoraggiante quella di Castellanos: l’attaccante argentino è stato protagonista del gol del pareggio e nel finale ha colpito anche una traversa. Al termine del match Castellanos è intervenuto ai microfoni di LSC, queste le sue parole.

Sono felice per la prima partita del campionato. È stata una bellissima serata con i tifosi e dobbiamo continuare così. Mvp? Sono felice per il premio ma l’importante è che abbiamo vinto. Sento che dobbiamo lavorare sempre, la fiducia è importante per me. Noi andiamo sempre a lavorare con il mister e tutto il gruppo, è un nuovo sistema di gioco, arriviamo con tanti giocatori nell’aria, è stata una serata bellissima. Sono felice perché abbiamo iniziato il campionato vincendo e questo era importante. Il Venezia gioca bene, è una buona squadra, la Serie A è così, dobbiamo lavorare tutta la settimana per continuare così.