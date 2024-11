In Europa stasera non solo la Lazio, in campo anche altre due squadre italiane: il programma dei match

Questa settimana è ricominciata l’Europa, nella giornata di martedì e mercoledì la Champions League, oggi è tempo di Europa e Conference League. Tra le italiane, questa settimana, ci sono state le seguenti partite: Slovan Bratislava-Milan vinta 2-3 dai rossoneri; Inter-Lipsia 1-0; Young Boys-Atalanta 1-6 con il meraviglioso risultato della Dea; Aston Villa-Juventus 0-0; Bologna-Lilla 1-2. Oggi è tempo di scendere in campo per altre tre squadre italiane. Di seguito, il programma odierno.

Lazio-Ludogorets ore 18.45

La prima partita di oggi sarà quella disputata dai biancoceleste di Baroni davanti allo scenario emozionante dei quasi 30.000 laziali che saranno presenti allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio, finora, ha disputato uno splendido percorso europeo con quattro vittorie su quattro partite contro Dynamo Kiev, Nizza, Twente e Porto. La formazione capitolina si è guadagnata 12 punti e il primo posto, in solitaria, nella speciale classifica a 36 squadre di quest’anno. Proprio per questo, la posta in palio stasera contro il Ludogorets è davvero alta: con un’altra vittoria, la Lazio vorrebbe a 15 punti e potrebbe considerarsi qualificata per gli ottavi, senza passare per i play-off ed evitare altre partite da aggiungere ad un calendario già pieno di impegni per i prossimi mesi.

Nella prossima pagina gli altri due match europei delle italiane oggi