Bayern Monaco, suggestione Xabi Alonso: i bavaresi ci pensano per il post Tuchel

Appena una settimana fa, il Bayer Leverkusen ha impartito un duro colpo al Bayern Monaco, trionfando in modo decisivo nel confronto diretto per il primato in Bundesliga con una vittoria schiacciante per 3-0, causando una sconfitta molto amara per i bavaresi e Thomas Tuchel. Una sconfitta che i dirigenti del Bayern hanno faticato a accettare, portando a una decisione rivelata da The Times: l'allontanamento di Tuchel a fine stagione è imminente.

In seguito al successo in Bundesliga dell'anno scorso, ottenuto all'ultimo respiro con un gol decisivo di Musiala, l'allenatore ha avuto un avvio di stagione problematico e adesso appare significativamente lontano dal conquistare il titolo, soprattutto a causa della pressione del Bayer. La dirigenza del Bayern punta ora a sostituire il tecnico tedesco con l'attuale allenatore del Leverkusen, Xabi Alonso, ex giocatore del Bayern, che attualmente è considerato il candidato favorito per prendere il posto di Tuchel.