Pedullà: "La Lazio è sempre più vicina a Stengs: questa la cifra"

La Lazio deve ricostruire dopo le perdite di Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada. Fabiani si sta guardando intorno e, oltre la suggestione Dele-Bashiru, ha individuato in Calvin Stengs il sostituto perfetto di Luis Alberto. Il calciatore olandese è reduce da una stagione strepitosa al Feyenoord dove ha mostrato una delle sue migliori qualità: sono 18 gli assist serviti quest'anno. In questi minuti Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti sulla situazione. Queste le sue parole

Calvin Stengs è sempre più vicino alla Lazio, un colpo di sicuro spessore. Rispetto a quanto vi abbiamo anticipato già il 4 giugno, stiamo procedendo velocemente verso la chiusura. Al punto che oggi c’è stato un nuovo summit e le parti si stanno avvicinando sempre più, per la Lazio Stengs è il sostituto perfetto di Luis Alberto. Due cose da chiarire: intanto, è giusto ribadire come il Feyenoord non chieda 20 milioni, si può chiudere a 12 con qualche bonus. La seconda cosa: al Feyenoord piace Isaksen, ma per ora non c’è stato alcun coinvolgimento dell’esterno offensivo. L’aspetto più importante è che Stengs e la Lazio sono sempre più vicini, un profilo che il club biancoceleste aveva puntato già a gennaio. Ora si può chiudere nel giro di pochi giorni, la strada è tracciata…