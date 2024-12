Fonseca conferma l'esonero dal Milan: le sue parole all'uscita da San Siro

"Sì, è vero, sono fuori dal Milan."

Queste le parole di mister Fonseca, che ha confermato il suo esonero uscendo dallo stadio San Siro dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma.

La clausola contrattuale che costa caro a Fonseca

Durante la diretta su Sky Sport è stato rivelato che nel contratto di Fonseca era presente una clausola secondo cui, in caso di esonero entro i primi sei mesi (il contratto era iniziato il 1° luglio), l’allenatore non avrebbe percepito l’ingaggio fino al 2027, ma solo quello relativo al primo anno.

Sergio Conceição in pole per la panchina del Milan

Espulso per proteste al 43’, il tecnico portoghese sembra ormai prossimo a lasciare la panchina rossonera. La dirigenza sta già valutando un cambio immediato e, in pole position, ci sarebbe Sergio Conceição, ex allenatore del Porto. Fonti vicine al club riferiscono che un accordo di massima sarebbe già stato raggiunto: sei mesi di contratto a un milione di euro, con un’opzione di rinnovo a favore del club.