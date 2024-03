Italia-Venezuela, le formazioni ufficiali

Il match contro il Venezuela sarà il primo di due incontri amichevoli per l'Italia durante questa pausa internazionale. Stasera alle 22 (ora italiana), presso lo stadio di Fort Lauderdale in Florida, il coach Spalletti testerà per la prima volta il modulo 3-4-2-1 in vista dell'Europeo in Germania quest'estate.

Di seguito le formazioni ufficiali selezionate dai due allenatori:



ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. All: Spalletti.

VENEZUELA (4-1-4-1): In aggiornamento