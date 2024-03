Italia-Venezuela, Spalletti: “Dobbiamo dimostrare di esser quelli giusti per questa Nazionale”

Intervenuto prima dell’amichevole tra Italia e Venezuela, il tecnico della Nazionale azzurra Luciano Spalletti ha presentato l’amichevole in programma a Miami.

Queste le sue parole alla Rai:

“Noi siamo quelli scelti per essere l'Italia, per vestire questa maglia, ma lo dobbiamo dimostrare che siamo quelli giusti nelle partite che faremo. Io non scrivo un codice, vado a guardare le cose da migliorare e quali da lasciare perché ci peggiorano. Io vado a tentare di suggerire qualcosa ai calciatori, quando vedo che non riesco, poi le cose gliele impongo e al massimo non li convoco".