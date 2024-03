Bayern Monaco-Lazio, Lulic: "Se oggi servirebbe uno come me? Questo non è il 26 maggio, speriamo bene" - VIDEO

Bagno di folla a Monaco dei tifosi della Lazio, ai quali si sono uniti due ex bandiere biancocelesti, Stefan Radu e Senad Lulic. Quest'ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, esprimendo un commento sulla gara di questa sera in Champions contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole:

“Se oggi servirebbe uno come me in campo come nel 26 maggio? No dai, aspetta. Questa è un'altra competizione! Speriamo bene, forza Lazio!"

Di seguito il video di Lulic: