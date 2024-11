Delio Rossi a Radiosei: "Bisogna dare un ruolo a Noslin. Rovella non è Pirlo ma..."

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi, ex mister della Lazio, nella trasmissione “Non Mollare Mai” ha dato le sue impressioni su Rovella in Nazionale, sui margini di miglioramento della Lazio di Baroni e sui nuovi acquisti del club come Tchaouna, Dele-Bashiru e Noslin, giocatori che devono ancora trovare un po' di fiducia in campo.

Le parole di Delio Rossi su Nicolò Rovella

Chiaro che non sarà mai un Pirlo, è un giocatore migliore in fase di non possesso. Sostituirà Ricci, giocatore che a me piace molto. Nella fase di possesso sta migliorando, però forse gli mancano gli ultimi 20 metri. Gol e filtrante, il passaggio finale. Ora sta bene fisicamente e credo si trovi meglio in un centrocampo a due. Per chiudere l’azione è importante l’abitudine, il conoscere i movimenti dei compagni in area di rigore. Quando hai situazioni codificate, è più facile trovare l’ultimo passaggio.

Margini di miglioramento della Lazio

Ce ne sono tanti. Basti pensare ai piccoli dettagli sui calci piazzati, piuttosto che nella fase di rifinitura. La Lazio, per la mole di gioco che crea, penso che sia addirittura meno pericolosa di come potrebbe essere. A volte un pizzico di frenesia può far saltare una buona azione. Più che per Baroni, questo capitolo riguarda le scelte dei singoli in determinate situazioni. Romagnoli preferisce più rinculare, ma adesso sta accettando l’uno contro uno e cerca sempre l’anticipo. E’ un giocatore intelligente e lo sta dimostrando. Quando la squadra va bene, il singolo vuole restare all’altezza e non essere il ‘problema’. Il calciatore cerca sempre la sua zona di confort, se lo togli da lì subentra la titubanza. I due allenatori precedenti hanno arricchito i calciatori della Lazio, perché hanno proposto due modi diversi di giocare.

Tchaouna, Dele-Bashiru e Noslin