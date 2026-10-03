Amichevole Live | Lazio-Juve Stabia 2-1: Maistro trova il gol del pareggio
Al campo centrale del Centro Sportivo di Formello i biancocelesti ospitano la Juve Stabia
Al campo centrale del Centro Sportivo di Formello i biancocelesti ospitano la Juve Stabia
Seconda amichevole in programma per la Lazio di Gennaro Gattuso durante questa lunga sosta per le Nazionali. Al campo centrale del Centro Sportivo di Formello i biancocelesti ospitano la Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Motta; Leite, Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Noslin, Floriani M., Belahyane, Pedraza, Serra, Farcomeni.
A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Dele-Bashiru, Lazzari, R. Bordon, F. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani.
All.: Gennaro Gattuso
JUVE STABIA: Vismara, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Kumi, Douglas, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni.
A disp.: Signorini, Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Piscopo, Perin, Candellone, Sandrucci, Sana Fernandes, Artioli, Gallea, Sorace.
All.: De Giorgio
Il Live del match
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Gol Juve Stabia
Maistro trova l'angolino con una bella conclusione rasoterra col destro incrociato
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GOL LAZIO
Percussione di Pedraza, che serve Zaccagni al limite dell'area che va al tiro e sfruttando anche una deviazione trova il gol del vantaggio
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Occasione Juve Stabia
Vola Motta ancora sulla conclusione di Maistro
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Gol Juve Stabia
Rete di Buglio sullo sviluppo di un corner, che sfrutta la spizzata di Pierobon ed insacca in rete tagliando alle spalle della difesa biancoceleste
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GOL LAZIO
Sviluppa la Lazio, Farcomeni raccoglie sull'out mancino e pennella un bel cross per Noslin, che di testa tutto solo trova il gol
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Sostituzione Juve Stabia
Fuori: Sibilli
Dentro: Piscopo
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Occasione Lazio
Bel filtrante di Serra per Pinamonti, che entra in area sterza sul mancino ma la sua conclusione termina alta
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Pedraza continua
Si rialza Pedraza ed è in grado di continuare a giocare
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Problemi per Pedraza
Resta a terra Pedraza dopo un colpo ricevuto da Sibilli in seguito ad un contrasto
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Ci prova la Lazio
Percussione centrale di Pedraza che scarica per Pinamonti, che a sua volta la lascia per Farcomeni al limita. Il giovane centrocampista prova giustamente la conclusione, ma spara alto
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Occasione Lazio
Cross di Zaccagni sul secondo palo per Pinamonti, arriva però Serra che prova la sponda per Noslin. Il Numero 14 della Lazio colpisce però alto sopra la traversa
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Occasione Juve Stabia
Di Nardo e Sibilli triangolano in area, ma quest'ultimo da buona posizione spara alto
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Grande intervento di Motta
Punizione dai 30 metri di Maistro velenosissima, Motta toglie la palla dall'incrocio
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Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Motta, incomprensione tra Leite e Motta che rinvia sul compagno di squadra regalando palla agli avversari e costretto al fallo
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Bella uscita di Motta
Uscita bassa sicura di Motta che anticipa Sibilli
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Inizia l'amichevole
Muove il primo pallone di gioco la Lazio