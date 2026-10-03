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Amichevole Live | Lazio-Juve Stabia 2-1: Maistro trova il gol del pareggio

Al campo centrale del Centro Sportivo di Formello i biancocelesti ospitano la Juve Stabia

Beniamino Civitelli /
Lazio - (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio - (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Al campo centrale del Centro Sportivo di Formello i biancocelesti ospitano la Juve Stabia

Beniamino Civitelli /

Seconda amichevole in programma per la Lazio di Gennaro Gattuso durante questa lunga sosta per le Nazionali. Al campo centrale del Centro Sportivo di Formello i biancocelesti ospitano la Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B. 

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Le formazioni ufficiali

LAZIO: Motta; Leite, Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Noslin, Floriani M., Belahyane, Pedraza, Serra, Farcomeni.

A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Dele-Bashiru, Lazzari, R. Bordon, F. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani.

All.: Gennaro Gattuso

 

JUVE STABIA: Vismara, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Kumi, Douglas, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni.

A disp.: Signorini, Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Piscopo, Perin, Candellone, Sandrucci, Sana Fernandes, Artioli, Gallea, Sorace.

All.: De Giorgio

Il Live del match

  • goal
    42'
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    Gol Juve Stabia

    Maistro trova l'angolino con una bella conclusione rasoterra col destro incrociato

  • goal
    38'
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    GOL LAZIO

    Percussione di Pedraza, che serve Zaccagni al limite dell'area che va al tiro e sfruttando anche una deviazione trova il gol del vantaggio

  • shot_saved
    36'
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    Occasione Juve Stabia

    Vola Motta ancora sulla conclusione di Maistro

  • goal
    32'
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    Gol Juve Stabia

    Rete di Buglio sullo sviluppo di un corner, che sfrutta la spizzata di Pierobon ed insacca in rete tagliando alle spalle della difesa biancoceleste

  • goal
    31'
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    GOL LAZIO

    Sviluppa la Lazio, Farcomeni raccoglie sull'out mancino e pennella un bel cross per Noslin, che di testa tutto solo trova il gol

  • substitution
    29'
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    Sostituzione Juve Stabia

    Fuori: Sibilli

    Dentro: Piscopo

  • 23'
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    Occasione Lazio

    Bel filtrante di Serra per Pinamonti, che entra in area sterza sul mancino ma la sua conclusione termina alta

  • 23'
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    Pedraza continua

    Si rialza Pedraza ed è in grado di continuare a giocare

  • injury
    23'
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    Problemi per Pedraza

    Resta a terra Pedraza dopo un colpo ricevuto da Sibilli in seguito ad un contrasto

  • 18'
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    Ci prova la Lazio

    Percussione centrale di Pedraza che scarica per Pinamonti, che a sua volta la lascia per Farcomeni al limita. Il giovane centrocampista prova giustamente la conclusione, ma spara alto

  • 15'
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    Occasione Lazio

    Cross di Zaccagni sul secondo palo per Pinamonti, arriva però Serra che prova la sponda per Noslin. Il Numero 14 della Lazio colpisce però alto sopra la traversa

  • 9'
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    Occasione Juve Stabia

    Di Nardo e Sibilli triangolano in area, ma quest'ultimo da buona posizione spara alto

  • shot_saved
    5'
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    Grande intervento di Motta

    Punizione dai 30 metri di Maistro velenosissima, Motta toglie la palla dall'incrocio

  • yellow_card
    4'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Motta, incomprensione tra Leite e Motta che rinvia sul compagno di squadra regalando palla agli avversari e costretto al fallo

  • shot_saved
    1'
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    Bella uscita di Motta

    Uscita bassa sicura di Motta che anticipa Sibilli

  • match_started
    1'
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    Inizia l'amichevole

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

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