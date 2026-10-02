Zhegrova accostato alla Lazio, poi la scelta Juve: le ragioni dell'esterno

Zhegrova e la Lazio: il nome circolato in estate

Durante il mercato estivo Edon Zhegrova è stato accostato anche alla Lazio, ma l'esterno kosovaro è rimasto alla Juventus. In un'intervista a SportMediaset ha spiegato la sua decisione, dopo le voci di mercato e l'esclusione dalla lista per l'Europa League da parte di Spalletti.

Perché ha deciso di restare alla Juventus

Zhegrova ha detto di essere felice nel club bianconero e di apprezzare compagni, società e allenatore. «Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande», ha dichiarato, promettendo di dare il massimo ogni volta che scenderà in campo.

Ha poi ricordato la felicità provata al momento del suo acquisto: non voleva lasciare la Juventus in questo modo e ha scelto di rimanere per provare a fare grandi cose.

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