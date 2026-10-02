Massimo Maestrelli incontra Gennaro Gattuso: la foto

Massimo Maestrelli, figlio del grande Tommaso, ha pubblicato sui propri social una foto insieme a Gennaro Gattuso dal Centro Sportivo di Formello

Beniamino Civitelli /
Massimo Maestrelli
IPA

Periodo di sosta a Formello con la Lazio, che domani affronterà la Juve Stabia in amichevole, ma con Gattuso che riavrà tutti gli effettivi solo la prossima settimana. Nel frattempo c'è stata una visita gradita all'interno del Centro Sportivo.

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Il messaggio di Massimo Maestrelli

Massimo Maestrelli, figlio del grande Tommaso, ha pubblicato sui propri social una foto insieme a Gennaro Gattuso dal Centro Sportivo di Formello con questa didascalia:

Forza Rino, c’è molto di più oltre al Ringhio

Il post

Briga: "Quelle stesse persone, ogni giorno, rinnovano il proprio atto d'amore verso la Lazio..."