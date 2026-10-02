Massimo Maestrelli incontra Gennaro Gattuso: la foto
Massimo Maestrelli, figlio del grande Tommaso, ha pubblicato sui propri social una foto insieme a Gennaro Gattuso dal Centro Sportivo di Formello
IPA
Periodo di sosta a Formello con la Lazio, che domani affronterà la Juve Stabia in amichevole, ma con Gattuso che riavrà tutti gli effettivi solo la prossima settimana. Nel frattempo c'è stata una visita gradita all'interno del Centro Sportivo.
Il messaggio di Massimo Maestrelli
Massimo Maestrelli, figlio del grande Tommaso, ha pubblicato sui propri social una foto insieme a Gennaro Gattuso dal Centro Sportivo di Formello con questa didascalia:
Forza Rino, c’è molto di più oltre al Ringhio