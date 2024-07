Stadio Flaminio | Ass. Onorato: "Il progetto è da completare, vedremo ad ottobre..."

Lunedì c'è stato il tanto atteso incontro in Campidoglio tra il Presidente Lotito, il Sindaco Gualtieri, l'Assessore Onorato e l'Assessore Veloccia. Si è trattato di un incontro preliminare in cui le parti si sono dette soddisfatte di ciò che è stato messo sul tavolo (solamente un rendering) e si troveranno di nuovo verso ottobre dove Lotito si presume farà mosse più concrete.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'Assessore Onorato ha parlato dell'incontro avuto con la Lazio per lo Stadio Flaminio.

Se si andrà avanti col progetto Flaminio-Lazio? Questo dipenderà molto dal Presidente Lotito che si è presentato con tecnici importanti e con un rappresentante della famiglia Nervi. E’ stato un incontro interlocutorio in vista dei passaggi che hanno detto che faranno a ottobre.



Hanno le idee chiare e vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà. L’impressione è positiva. Il Comune ovviamente valuterà i passi concreti che possano riportare il Flaminio ad antico splendore. L’importante è rispettare le norme e non approfittare di situazioni o della pressione dei tifosi. Questo vale per tutti. Vogliamo chiarire che a Roma gli stadi si possono fare, purché Roma e Lazio li vogliano fare.

Ad oggi il progetto della Lazio non è ancora completato. La Lazio non ha fatto alcuna richiesta e comunque sarà un progetto che si sosterrà unicamente con le casse della Lazio. Il pubblico non metterà un euro. E Lotito questo lo ha molto chiaro.



L’incontro del presidente Lotito con l’Amministrazione è stato di grande garbo istituzionale, di fair play. In questa città c’è un’impiantistica sportiva ferma al massimo agli anni 60 se non prima, vecchia e che deve essere aggiornata. Se un imprenditore presenta un progetto, questa amministrazione è pronta ad ascoltarlo.



Ovvio che del progetto Lazio sul Flaminio andrà valutato l’impatto ambientale, il piano parcheggi, la fattibilità. Se i privati non faranno qualcosa col Flaminio, vorrà dire che ci penserà il Comune. Ribadisco, il presidente Lotito ha detto che a ottobre presenterà un piano di fattibilità per l’impianto. Il nipote di Nervi è stato super propositivo nell’incontro e questa è una cosa positiva”.