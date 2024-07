La Lazio svela la Terza Maglia per la stagione 24/25!

Dopo aver svelato ormai più di una settimana fa la Maglia Home, la Lazio ha presentato quest'oggi la terza divisa per la stagione 2024/25. Si dovrà invece attendere per la maglia away che verrà molto probabilmente presentata nel corso del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore. Le prime indiscrezioni sulla seconda maglia vedono una casacca gialla riprendendo lo stile della divisa Home, ma ovviamente sono solo indiscrezioni ed è presto per dirlo. Nel frattempo vediamo la nuova terza maglia ufficiale.

La maglia si presenta con una base di colore blu scuro su cui si irradiano delle linee celesti, cambia anche lo stemma della Lazio che è quello con l'aquila stilizzata già indossato in passato dalla Prima Squadra della Capitale.

S.S. LAZIO: LA NUOVA MAGLIA THIRD 2024/2025 FA BATTERE IL CUORE

È un cuore che batte a caratterizzare la nuova maglia third della Lazio: un battito che parte dal logo presente all’altezza del cuore e che si propaga come un’onda. È il cuore di tutti i laziali che batte per la Prima Squadra della Capitale.

Per questo kit, di colore nero, il Club torna a proporre il logo aquilotto in forma esagonale, questa volta virato nel colore “azure blue”, utilizzato anche per la grafica ad onde, il logo Mizuno e gli inserti sui bordi delle maniche.

UNICA FEDE, UNICA PASSIONE

Da qualunque parte tu venga o qualunque cosa ami fare, la Lazio rimane la tua “unica fede”, la tua “unica passione”. Il concept di tutte e tre le maglie di questa stagione è l’iconico slogan “One faith, One passion”, applicato in ideogrammi giapponesi sul retro della maglia, sotto il colletto.

IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Produzione sostenibile e riduzione dell`impronta di carbonio sono punti fermi per Mizuno e Lazio: i due brand lo ribadiscono con questo nuovo kit, realizzato in poliestere riciclabile al 100%, mantenendo elevati standard di traspirabilità e qualità.

La maglia Third 24/25 di S.S. Lazio firmata Mizuno rappresenta il cuore pulsante del club. Le sottili linee azzurro elettrico sembrano irradiarsi dal logo della Lazio verso l'esterno, simboleggiando il forte battito del cuore dei tifosi e giocatori. L'azzurro vivido delle linee, del bordo a coste sulle maniche e dei loghi ufficiali, sono messi in risalto dal nero a tinta unita che fa da sfondo. La scritta sul retro in giapponese sta per 'Una fede una passione', uno dei motti della società, affermando il profondo legame fra lo sponsor tecnico e il mondo della Lazio.

100% Poliestere