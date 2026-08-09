Amichevole Live | Frosinone-Lazio 1-2: termina il match
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Si chiude allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone il precampionato della Lazio affrontando i gialloblù di Alvini. La squadra di Gattuso dopo la vittoria in settimana contro l'Ostiamare stasera giocherà la sua “prova generale” prima di sfidare il Mantova nei 32esimi di Coppa Italia, prima uscita ufficiale dei biancocelesti.
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Le formazioni ufficiali di Frosinone-Lazio
FROSINONE: Palmisani, Calvani, Amey, Koutsoupias, Raimondo, Calò, Cichella, Kvernadze, Fini, Bracaglia, Monterisi.
A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, J. Gelli, Ghedjemis, F. Gelli, El Azzouzi, Corrado, A. Oyono, J. Oyono, Zerbin, Hasa, Akpoguma.
All.: Massimiliano Alvini
LAZIO: Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Marusic.
A disp.: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Romagnoli, Noslin, Floriani M., Galassi, Ratkov, Belahyane, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni.
All.: Gennaro Gattuso
Il Live scritto del match
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95'
Termina il match
La Lazio vince sul campo del Frosinone per 1-2. Decisiva la doppietta di Zaccagni.
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94'
La Lazio si salva sulla linea
Parata provvidenziale di Mandas, che sulla linea salva il tiro a botta sicura di Zerbin
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90'
Ammonizione Frosinone
Cartellino giallo per Cittadino, steso Zaccagni con un intervento in ritardo
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90'
Tempo di recupero
Decretati 5 minuti di recupero
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89'
Gol Lazio
Zaccagni realizza il rigore spiazzando Palmisani
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88'
Rigore per la Lazio
Zerbin stende trattenendo la maglia di Lazzari in area
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87'
Occasionissima sprecata dalla Lazio
Recupera bene la palla la Lazio che in situazione di 3vs2 non riesce a fare male al Frosinone. Rovella sbaglia l'appoggio per Ratkov vanificando tutto
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83'
Sostituzione Lazio
Fuori: Dele-Bashiru
Dentro: Belahyane
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82'
Occasione Lazio
Ratkov sugli sviluppi di un corner colpisce di testa, palla che termina a lato
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78'
Difesa a tre per la Lazio
Lazio che passa alla difesa a tre giocando con un 3-4-3.
Mandas: Provstgaard, Romagnoli, Doekhi; Lazzari, Dele-Bashiru, Rovella, Floriani; Noslin, Ratkov, Zaccagni
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78'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Taylor, Pedraza
Dentro: Romagnoli, Lazzari
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72'
Cooling break
Altra pausa per far dissetare i calciatori
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71'
Occasione Frosinone
Calò ci prova su punizione diretta, blocca la sfera Mandas
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70'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Floriani Mussolini, intervento irruento su Zerbin
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67'
Ammonizione Frosinone
Cartellino giallo per Akpoguma, intervento in ritardo su Ratkov che si era liberato bene
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65'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Dia, Marusic, Cancellieri
Dentro: Ratkov, Floriani, Noslin
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57'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Cancellieri per proteste
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52'
Occasione Lazio
Gran punizione di Rovella, Palmisani evita il gol
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52'
Ammonizione Frosinone
Cartellino giallo per Oyono intervento in ritardo su Dia
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50'
Occasione Frosinone
Mandas in uscita alta si perde il pallone, Frosinone vicino al gol con la palla che termina alta
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
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47'
Termina il primo tempo
È 1-1 dopo i primi 45' di gioco.
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45'
Tempo di recupero
Assegnati due minuti di recupero
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37'
Occasione Lazio
SI libera bene Dele-Bashiru in area, ma al momento della conclusione, sbilanciato anche dal difensore gialloblù, svirgola
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34'
Ammonizione Frosinone
Cartellino giallo per Bracaglia, trattenuta irregolare ai danni di Cancellieri
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32'
Occasione Frosinone
Gran giocata di Fini, che dribbla con troppa facilità Doekhi e va alla conclusione. Bella parata di Mandas che evita il gol
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29'
Cosa si è divorato Cancellieri
Colpo di testa di Cancellieri tutto solo nell'area piccola, palla che clamorosamente termina fuori
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25'
Cooling Break
Prima pausa della gara, è tempo di cooling break quando è il 225' del primo tempo
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22'
Gol Lazio
Bel gol di Zaccagni, che sbuca alle spalle di Calvani sul cross di Marusic e con la punta del piede indirizza il pallone in porta.
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20'
Tanti errori tecnici della Lazio
Biancocelesti che negli ultimi 25 metri non stanno trovando soluzioni forzando troppo e sbagliando spesso l'ultimo passaggio
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12'
Gol Frosinone
Il Frosinone è avanti. La Lazio perde una brutta palla in uscita, azione poi confusionaria con i padroni di casa che colpiscono un palo da pochi centimetri, sulla ribattuta male Rovella che non spazza il pallone. La sfera finisce sui piedi di Calò che spinge in rete
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10'
Occasione Frosinone
Si fa vedere anche il Frosinone, dopo un rimpallo in area Calò si coordina ma la palla è alta
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9'
Fallo di Zaccagni
Brutto intervento di Zaccagni in scivolata, l'arbitro lo grazia dal cartellino
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3'
Occasione Lazio
Si mette in proprio Zaccagni che dai 30 metri rientra sul destro e va alla conclusione, palla di poco fuori
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1'
Tutto pronto si inizia
Al via Frosinone-Lazio, muove il primo pallone di gioco il Frosinone