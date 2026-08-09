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Amichevole Live | Frosinone-Lazio 1-2: termina il match

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Beniamino Civitelli /
Frosinone-Lazio, LazioPress
Frosinone-Lazio, LazioPress

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Beniamino Civitelli /

Si chiude allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone il precampionato della Lazio affrontando i gialloblù di Alvini. La squadra di Gattuso dopo la vittoria in settimana contro l'Ostiamare stasera giocherà la sua “prova generale” prima di sfidare il Mantova nei 32esimi di Coppa Italia, prima uscita ufficiale dei biancocelesti. 

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Le formazioni ufficiali di Frosinone-Lazio

FROSINONE: Palmisani, Calvani, Amey, Koutsoupias, Raimondo, Calò, Cichella, Kvernadze, Fini, Bracaglia, Monterisi.

A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, J. Gelli, Ghedjemis, F. Gelli, El Azzouzi, Corrado, A. Oyono, J. Oyono, Zerbin, Hasa, Akpoguma.  

All.: Massimiliano Alvini

LAZIO: Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Marusic.

A disp.: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Romagnoli, Noslin, Floriani M., Galassi, Ratkov, Belahyane, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni.

All.: Gennaro Gattuso

Il Live scritto del match

  • 95'
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    Termina il match

    La Lazio vince sul campo del Frosinone per 1-2. Decisiva la doppietta di Zaccagni.

  • 94'
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    La Lazio si salva sulla linea

    Parata provvidenziale di Mandas, che sulla linea salva il tiro a botta sicura di Zerbin

  • 90'
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    Ammonizione Frosinone

    Cartellino giallo per Cittadino, steso Zaccagni con un intervento in ritardo

  • 90'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Decretati 5 minuti di recupero

  • 89'
    goal
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    Gol Lazio

    Zaccagni realizza il rigore spiazzando Palmisani

  • 88'
    penalty
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    Rigore per la Lazio

    Zerbin stende trattenendo la maglia di Lazzari in area 

  • 87'
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    Occasionissima sprecata dalla Lazio

    Recupera bene la palla la Lazio che in situazione di 3vs2 non riesce a fare male al Frosinone. Rovella sbaglia l'appoggio per Ratkov vanificando tutto

  • 83'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Dele-Bashiru

    Dentro: Belahyane

  • 82'
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    Occasione Lazio

    Ratkov sugli sviluppi di un corner colpisce di testa, palla che termina a lato

  • 78'
    whistle
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    Difesa a tre per la Lazio

    Lazio che passa alla difesa a tre giocando con un 3-4-3.
    Mandas: Provstgaard, Romagnoli, Doekhi; Lazzari, Dele-Bashiru, Rovella, Floriani; Noslin, Ratkov, Zaccagni

  • 78'
    whistle
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Taylor, Pedraza

    Dentro: Romagnoli, Lazzari

  • 72'
    whistle
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    Cooling break

    Altra pausa per far dissetare i calciatori

  • 71'
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    Occasione Frosinone

    Calò ci prova su punizione diretta, blocca la sfera Mandas

  • 70'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Floriani Mussolini, intervento irruento su Zerbin

  • 67'
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    Ammonizione Frosinone

    Cartellino giallo per Akpoguma, intervento in ritardo su Ratkov che si era liberato bene

  • 65'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Dia, Marusic, Cancellieri

    Dentro: Ratkov, Floriani, Noslin

  • 57'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Cancellieri per proteste

  • 52'
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    Occasione Lazio

    Gran punizione di Rovella, Palmisani evita il gol

  • 52'
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    Ammonizione Frosinone

    Cartellino giallo per Oyono intervento in ritardo su Dia

  • 50'
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    Occasione Frosinone

    Mandas in uscita alta si perde il pallone, Frosinone vicino al gol con la palla che termina alta

  • 45'
    whistle
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 47'
    whistle
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    Termina il primo tempo

    È 1-1 dopo i primi 45' di gioco.

  • 45'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Assegnati due minuti di recupero

  • 37'
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    Occasione Lazio

    SI libera bene Dele-Bashiru in area, ma al momento della conclusione, sbilanciato anche dal difensore gialloblù, svirgola

  • 34'
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    Ammonizione Frosinone

    Cartellino giallo per Bracaglia, trattenuta irregolare ai danni di Cancellieri

  • 32'
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    Occasione Frosinone

    Gran giocata di Fini, che dribbla con troppa facilità Doekhi e va alla conclusione. Bella parata di Mandas che evita il gol

  • 29'
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    Cosa si è divorato Cancellieri

    Colpo di testa di Cancellieri tutto solo nell'area piccola, palla che clamorosamente termina fuori

  • 25'
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    Cooling Break

    Prima pausa della gara, è tempo di cooling break quando è il 225' del primo tempo

  • 22'
    goal
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    Gol Lazio

    Bel gol di Zaccagni, che sbuca alle spalle di Calvani sul cross di Marusic e con la punta del piede indirizza il pallone in porta.

  • 20'
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    Tanti errori tecnici della Lazio

    Biancocelesti che negli ultimi 25 metri non stanno trovando soluzioni forzando troppo e sbagliando spesso l'ultimo passaggio

  • 12'
    goal
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    Gol Frosinone

    Il Frosinone è avanti. La Lazio perde una brutta palla in uscita, azione poi confusionaria con i padroni di casa che colpiscono un palo da pochi centimetri, sulla ribattuta male Rovella che non spazza il pallone. La sfera finisce sui piedi di Calò che spinge in rete

  • 10'
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    Occasione Frosinone

    Si fa vedere anche il Frosinone, dopo un rimpallo in area Calò si coordina ma la palla è alta

  • 9'
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    Fallo di Zaccagni

    Brutto intervento di Zaccagni in scivolata, l'arbitro lo grazia dal cartellino

  • 3'
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    Occasione Lazio

    Si mette in proprio Zaccagni che dai 30 metri rientra sul destro e va alla conclusione, palla di poco fuori

  • 1'
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    Tutto pronto si inizia

    Al via Frosinone-Lazio, muove il primo pallone di gioco il Frosinone

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