Danilo Cataldi verso il rinnovo a vita con la Lazio
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
Tra i numerosi giocatori biancocelesti con il contratto in scadenza nel 2027, Danilo Cataldi sembra essere quello più vicino a definire il suo futuro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista sarebbe a un passo dal rinnovo con il club biancoceleste, prolungando il suo contratto “a vita”, ossia fino al termine della sua carriera con la Lazio, in virtù soprattutto delle 32 candeline spente lo scorso 6 agosto.