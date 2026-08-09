Le formazioni ufficiali di Frosinone-Lazio: Dia al centro dell'attacco
Queste le formazioni ufficiali dei due tecnici per l'amichevole di questa sera
Tutto pronto al Benito Stirpe di Frosinone, dove andrà in scena l'ultima amichevole della pre-season della Lazio targata Gennaro Gattuso.
Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per l'amichevole di questa sera.
La formazione ufficiale del Frosinone
Palmisani, Calvani, Amey, Koutsoupias, Raimondo, Calò, Cichella, Kvernadze, Fini, Bracaglia, Monterisi.
A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, J. Gelli, Ghedjemis, F. Gelli, El Azzouzi, Corrado, A. Oyono, J. Oyono, Zerbin, Hasa, Akpoguma.
All.: Massimiliano Alvini
La formazione ufficiale della Lazio
Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor Zaccagni, Dia, Cancellieri.
A disp.: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Romagnoli, Noslin, Floriani M., Galassi, Ratkov, Belahyane, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni.
All.: Gennaro Gattuso