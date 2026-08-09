Le formazioni ufficiali di Frosinone-Lazio: Dia al centro dell'attacco

Queste le formazioni ufficiali dei due tecnici per l'amichevole di questa sera

Beniamino Civitelli /
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Tutto pronto al Benito Stirpe di Frosinone, dove andrà in scena l'ultima amichevole della pre-season della Lazio targata Gennaro Gattuso.

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Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per l'amichevole di questa sera.

La formazione ufficiale del Frosinone

Palmisani, Calvani, Amey, Koutsoupias, Raimondo, Calò, Cichella, Kvernadze, Fini, Bracaglia, Monterisi.

A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, J. Gelli, Ghedjemis, F. Gelli, El Azzouzi, Corrado, A. Oyono, J. Oyono, Zerbin, Hasa, Akpoguma.  

All.: Massimiliano Alvini

La formazione ufficiale della Lazio

Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor Zaccagni, Dia, Cancellieri.

A disp.: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Romagnoli, Noslin, Floriani M., Galassi, Ratkov, Belahyane, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni.

All.: Gennaro Gattuso

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