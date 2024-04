Genoa-Lazio, il dott. Rodia: “Le condizioni Lazzari e del resto degli infortunati”

Al termina del match contro dalla Lazio per 0-1 contro il Genoa, il dott. Rodia, medico biancoceleste, ha fatto il l’unto sulle condizioni Manuel Lazzari è del resto degli infortunati.

“Lazzari? Ha avuto un indurimento al polpaccio, per precauzione abbiamo deciso di interrompere la gara per evitare ulteriori problematiche. Rovella e Romagnoli? Per quanto riguarda Rovella abbiamo affrontato un percorso lungo, siamo contenti, riteniamo che sia indispensabile il suo recupero, così come il contributo di Romagnoli. Provedel, Zaccagni e Immobile? Quello che sta più avanti di tutti è Immobile, il trauma distorsivo si è risolto, siamo ottimisti sul suo rapido recupero. Gli altri due sono in continuo miglioramento, hanno avuto dei traumi importanti con interessamento dei legamenti della caviglia. Siamo abbastanza ottimisti affinché tornino in termini rapidi. Guendouzi? Ha avuto questo problema di edema al polpaccio, dovrebbe in questi giorni progressivamente riprendere il lavoro con la squadra”.