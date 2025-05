Serie B: Brescia in C, ai playout andrà la Sampdoria

Dopo diversi giorni, è arrivata la decisione del Tribunale federale nazionale che, come riporta Sportmediaset, ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e nella prossima utile a partire dal 2025-2026.

La decisione sulla Sampdoria

A seguito dei punti di penalizzazione per il Brescia a causa di una violazione di natura amministrativa, rimanendo pur sempre in attesa dell'appello, la Sampdoria non sarà più automaticamente retrocessa, ma giocherà i playout contro la Salernitana.

Altre decisioni del Tribunale federale nazionale

Oltre ai punti di penalizzazione per il Brescia, il Tribunale federale nazionale ha deciso di sanzionare con ben 8 punti di penalizzazione il Trapani, che dovrà scontare nella prossima stagione utile a partire dal 2025-2026. Come riporta Sportmediaset, infatti, le due società sanzionate erano state deferite dopo delle segnalazione Co.Vi.So.C. per delle violazioni amministrative.