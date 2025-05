Empoli-Lazio, svelato l'arbitro del match: i precedenti

Archiviato il pareggio interno contro il Parma, terminato 2-2, per la 35° giornata di campionato la Lazio di Baroni dovrà affrontare i trasferta l'Empoli di D'Aversa per il match in programma domenica 4 maggio alle ore 12:30. Al settimo posto in classifica e con 60 punti, pari alla Roma, e a meno due punti dall'ambito quarto posto blindato dalla Juventus, contro gli Azzurri i biancocelesti sono necessariamente chiamati a conquistare i tre punti per rientrare ancora tra le pretendenti alla quarta posizione in ottica Champions League. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Empoli-Lazio.

La composizione arbitrale di Empoli-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Empoli e Lazio, sfida valida per la 35° giornata di Serie A, all'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Valerio Crezzini della sezione di Siena. Al VAR sarà presente Rosario Abisso della sezione di Palermo con Matteo Gariglio all'AVAR della sezione di Pinerolo.

I precedenti con Colombo

Per il fischietto di Como, la Lazio è la squadra che ha più arbitrato in carriera, sono infatti nove gli incroci tra Colombo e biancocelesti. In 9 gare arbitrate dal direttore di gara della sezione di Como la Lazio ha raccolto cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta, una bilancio decisamente positivo per la squadra di Baroni.