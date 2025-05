All-in sui titolari contro l'Empoli: le ultime da Formello

È già antivigilia di partita per la Lazio che deve cancellare presto ¾ di partita fatta contro il Parma e ripartire dagli ultimi dieci minuti sotto il segno del campione Pedro.

Questa mattina presso il Centro Sportivo di Formello, Baroni ed il suo staff hanno ritrovato il gruppo squadra per allenarsi in vista della trasferta al Castellani di Empoli.

Gli assenti

Insieme ai compagni non si sono visti all'interno del rettangolo verde di gioco i tre infortunati della Lazio: Nuno Tavares, da capire quando potrà rientrare il portoghese, Patric e Lazzari. Assente per semplice gestione anche Samuel Gigot.

L'allenamento e le prove

Dopo una fase di lavoro atletica e tecnica con esercitazioni di squadra con il pallone, Baroni ha dato il via alle prove tattiche anti-Empoli. Saranno ben poche le sorprese che si vedranno al Castellani con Baroni che si affida ai titolari, difficile pensare ad altro, per cercare di inseguire il sogno Champions League. Spazio, dunque, nella formazione provata oggi agli stessi undici impiegati lunedì allo Stadio Olimpico, l'unica eccezione è Provstgaard testato nel blocco dei titolari, ma non sono previste sorprese in merito con la coppia Gila e Romagnoli che resta ben salda. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire le effettive mosse tattiche che Baroni adopererà, ma tutto lascia pensare alla conferma degli 11/11 visti contro il Parma di Chivu.