Conference League, rocambolesca vittoria della Fiorentina fuori casa

Terminano le sfide valide per i play off di Conference League, con la Fiorentina che ha ottenuto un‘incredibile vittoria contro il M. Haifa di 3-4. Un successo in rimonta arrivato all’ultimo minuto di recupero grazie alla rete di Barak.

Di seguito tutti i risultati:

Risultati partite delle 18.45

Ajax-Aston Villa 0-0



Molde-Club Brugge 2-1

44' Stenevik (M), 85' rig. De Cuyper (B), 90+3' Gulbrandsen (M)



Olympiacos-Maccabi Tel Aviv 1-4

5' e 31' Zahavi (M), 9' Shahar (M), 13' El Kaabi (O), 74' Peretz (M)



Sturm Graz-Lille 0-3

29' e 51' David, 71' Zhegrova



RisultatI partite delle ore 21